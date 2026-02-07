Размер шрифта
Зеленский рассказал подробности о переговорах по Украине

Зеленский: США хотят завершения конфликта на Украине до июня
Annegret Hilse/Reuters

США хотят завершения конфликта на Украине до июня, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Его цитирует издание РБК-Украина.

Зеленский не исключил, что американская сторона будет оказывать давление на стороны конфликта, чтобы успеть решить вопрос к этому сроку. Такой вариант развития событий украинский президент объяснил тем, что у Вашингтона иные приоритеты, а именно выборы в конгресс (запланированы на ноябрь) и власти намерены посвятить себя внутренней политике.

Он добавил, что Соединенные Штаты предложили провести новый раунд трехсторонних переговоров через неделю.

По его словам, в ходе переговоров в Абу-Даби военные Украины, России и США обсудили технические аспекты возможного мониторинга прекращения огня в случае политического решения о завершении войны, в частности с участием американской стороны.

5 февраля Зеленский в интервью France 2 выразил надежду, что конфликт с Россией удастся завершить менее чем через год и произойдет это посредством дипломатии.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. По мнению пресс-секретаря администрации Дональда Трампа, американский президент готов сделать «невозможное возможным» — добиться урегулирования конфликта на Украине.

Ранее появились кадры с первого дня переговоров по Украине в Абу-Даби.
 
