ВОЗ зафиксировала смертельный случай вируса Нипах в Бангладеш

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила смерть женщины на севере Бангладеш, которая заразилась вирусом Нипах. Об этом сообщает газета The Independent.

Первые симптомы у пациентки появились 21 января. Болезнь сопровождалась лихорадкой, судорогами, головной болью, после этого появилась дезориентация и сильное слюноотделение. Спустя неделю женщина скончалась. Ее диагноз подтвердили после смерти.

35 человек, контактировавших с пациенткой, находятся под наблюдением, результаты их тестов оказались отрицательными. Новых случаев не выявлено.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до этого сообщили, летальность вируса Нипах, вспышка которого произошла в Индии, составляет от 40 до 75%. Для защиты от заражения рекомендуется тщательно мыть фрукты и не контактировать с животными без масок и перчаток.

