МО: ВС РФ за сутки поразили места дислокации ВСУ и наемников в 158 районах

Российские военнослужащие в течение суток поразили пункты временной дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 158 районах. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в соответствующих операциях приняли участие артиллерийские расчеты и оперативно-тактическая авиация группировок войск Вооруженных сил РФ. Также были привлечены ракетные войска и расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов.

6 февраля военный обозреватель Юрий Котенок в ходе беседы с журналистами Tsargrad.tv рассказал, что наиболее чувствительными для ВСУ являются удары российских бойцов по железнодорожной логистике. По его словам, украинские формирования до сих пор эффективно использовали для ротации объекты железнодорожной инфраструктуры, чрезвычайно развитой еще с советских времен. С ее помощью командование ВСУ перебрасывает солдат «с одного угрожающего направления на другое», а также транспортирует технику и боеприпасы.

Как сказал Котенок, с каждым новым ударом ВС РФ по критической транспортной инфраструктуре Украины ее возможности становятся все более ограниченными.

Ранее военный эксперт заявил, что ВСУ превращают один из крупных городов в крепость.