Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

Часть жителей Белгорода осталась без света и воды из-за атаки ВСУ

SHOT: средства ПВО сбили не менее шести ракет от HIMARS в Белгородской области
Staff Sgt. Oscar Gollaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Белгород подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналисты выяснили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили не менее шести ракет от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в небе над Белгородской областью. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

«В некоторых частях Белгорода и районах Белгородской области пропали свет и вода», — подчеркивается в материале.

Ночью 6 февраля украинские военнослужащие нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Белгороде. Власти заявили о сложностях с подачей электроэнергии, а также частичном отключении водоснабжения и отопления. На этом фоне специалистам пришлось задействовать резервную генерацию. Из-за перебоев с электроснабжением было зафиксировано 113 случаев застревания людей в лифтах. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ использовали для атаки 12 боеприпасов и 10 беспилотных летательных аппаратов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Орловской области после атаки ВСУ с применением ракет выявили повреждение газопровода.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!