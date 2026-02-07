Часть жителей Белгорода осталась без света и воды из-за атаки ВСУ

SHOT: средства ПВО сбили не менее шести ракет от HIMARS в Белгородской области

Белгород подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналисты выяснили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили не менее шести ракет от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в небе над Белгородской областью. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

«В некоторых частях Белгорода и районах Белгородской области пропали свет и вода», — подчеркивается в материале.

Ночью 6 февраля украинские военнослужащие нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в Белгороде. Власти заявили о сложностях с подачей электроэнергии, а также частичном отключении водоснабжения и отопления. На этом фоне специалистам пришлось задействовать резервную генерацию. Из-за перебоев с электроснабжением было зафиксировано 113 случаев застревания людей в лифтах. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ВСУ использовали для атаки 12 боеприпасов и 10 беспилотных летательных аппаратов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Орловской области после атаки ВСУ с применением ракет выявили повреждение газопровода.