Иэн Маккеллен объяснил, почему не рад возвращению к роли Гэндальфа

Актер Маккеллен расстроился, что «Властелин колец» будут снимать в ветер и дождь
New Line Cinema

Британский актер Иэн Маккеллен пошутил о том, почему не рад возвращению в роли Гэндальфа в новом фильме серии «Властелин колец». Актер поговорил о роли в передаче «Вечернее шоу со Стивеном Колбертом».

86-летний актер, сыгравший волшебника в оригинальной трилогии Питера Джексона, а также в трилогии «Хоббит», вернется к роли в «Охоте на Голлума» Энди Серкиса. Двукратный номинант на премию «Оскар» подтвердил участие в картине и признался, что немного обеспокоен сроками съемок фильма, стартующих в июле этого года в Новой Зеландии.

«Это прискорбно, потому что там, внизу, зима, и я не уверен, что хочу находиться на улице под ветром и дождем. Но, да, я надену остроконечную шляпу и приделаю себе бороду, нос, брови и усы», — посмеялся он.

Первый фильм франшизы «Властелин колец: Братство кольца» вышел на экраны 19 декабря 2001 года. В 2002 и 2003 годах вышли вторая и третья части — «Две крепости» и «Возвращение короля». Съемки фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» начнутся в Новой Зеландии в мае 2026 года. Режиссером фильма станет Энди Серкис — исполнитель роли Голлума. Премьера ленты запланирована на декабрь 2027 года.

В 2025 году Иэн Маккеллен говорил, что работа в кино для него легче, чем в театре.

Ранее Кристен Стюарт рассказала, что до сих пор не может пережить съемки в роли принцессы Дианы.
 
