В семье Гали из «Ворониных» ответили на слухи о госпитализации актрисы

Звезда сериала «Воронины» Анна Фроловцева хорошо себя чувствует и находится дома, рассказали в ее семье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее невестку Эльмиру Кузьменко.

«Все в порядке, она дома. У нее все в порядке», - сказала собеседница агентства.

До этого в Telegram-каналах появились сообщения, что 77-летняя исполнительница роли Гали в «Ворониных» Фроловцева якобы попала в больницу с нарушением ритма сердца.

В августе 2025 года актриса уже обращалась в больницу из-за болей в груди. Тогда врачи обнаружили у артистки злокачественную опухоль и диагностировали онкологическое заболевание. Затем знаменитости удалили новообразование. После чего артистке была назначена гормональная терапия и химиотерапия.

В декабре 2024 года Telegram-канал SHOT сообщал, что Фроловцевой потребовалась экстренная помощь врачей. Издание уточнило, что актриса обратилась к врачам с проблемами с сердцем на фоне сахарного диабета. Фроловцева пожаловалась на боли в сердце и учащенное сердцебиение в течение нескольких дней, боли отдавали в руку.

