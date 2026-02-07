Размер шрифта
Общество

В Тульской области женщина поскользнулась и попала под грузовой поезд, ее не спасли

В Тульской области женщина не выжила, попав под грузовой поезд
west cowboy/Shutterstock/FOTODOM

В Тульской области женщина не выжила после попадания под поезд. Об этом сообщает СК РФ на транспорте.

Инцидент произошел на 257-м километре Московской железной дороги, на станции Плавск. По версии следствия, женщина поскользнулась и упала, после чего ее переехал грузовой поезд.

По словам очевидцев, после аварии пострадавшая еще какое-то время была в сознании, но спасти ее не смогли.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Специалисты выяснят, соблюдались ли служебные обязанности работниками станции.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, выполняется комплекс следственных действий», – сообщается в публикации.

До этого в Ростовской области 16-летний юноша не выжил после попадания под поезд. Он переходил железнодорожные пути в наушниках и не услышал звуковые сигналы машиниста.

Ранее в Петербурге пешеход попал под колеса пассажирского поезда, мужчину не спасли.
 
