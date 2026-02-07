13 адмиралов, 3 генерала: как на Ту-104 разбилось все руководство Тихоокеанского флота

Все командование Тихоокеанским флотом СССР разбилось под Ленинградом 45 лет назад

Глупость и бардак подчас наносят армии такой урон, о котором не может мечтать даже самый мощный противник. Один из самых ярких примеров этого наша страна увидела в 1981 году, когда под Ленинградом разом разбилось все командование Тихоокеанского флота. Причиной той катастрофы стала не вражеская диверсия, не ошибка пьяного пилота и даже не техническая неполадка. Самолет просто перед вылетом загружали наобум и забыли подумать о правильной центровке.

Тихоокеанский флот по своему размеру, силе и важности был в военно-морских силах СССР вторым — сразу после флота Северного. Именно эти два объединения делили между собой подводные атомные ракетоносцы — основу советского ядерного сдерживания. В начале февраля 1981 года главком ВМФ СССР Сергей Горшков созвал в Ленинград командования всех флотов для проведения крупных командно-штабных учений.

Штаб Тихоокеанского флота, прибывший на учения практически в полном составе, показал на них лучшие результаты и готовился триумфально вернуться назад во Владивосток. Отправляться надо было самолетом, с военного аэродрома в городе Пушкин, тем же Ту-104, на котором офицеры прибыли в Ленинград.

Днем 7 февраля его экипаж под командованием 50-летнего подполковника Анатолия Инюшина, имевшего суммарный налет более восьми тысяч часов, готовился к вылету. На борт поднялись сам командующий флота Эмиль Спиридонов с женой Валентиной, командующий военно-воздушными силами Георгий Павлов, командир эскадры подводных лодок Виктор Махлай, начальник разведки Геннадий Леонов, начальник штаба Степан Данилко и другие высшие офицеры, а также супруга первого секретаря Приморского крайкома КПСС Тамара Ломакина. Путь впереди был долгий и со многими посадками.

Командир Ту-104 Анатолий Инюшин Geroi-vmf.ru

При взлете летчикам мешал сильный снегопад, снижавший видимость. Отрыв от полосы произошел на 25 м/с меньше расчетной скорости. Через восемь секунд Ту-104 вышел на закритические углы атаки, после чего на высоте около 50 метров самолет резко накренился на правое крыло, перевернулся и рухнул на землю в 500 метрах от полосы. Мгновенно вспыхнули более 20 тонн горючего. Столб дыма и огня взметнулся в небо, и самолет полностью разрушился.

В таком пожаре шансы выжить равны нулю. На месте катастрофы погибли шесть членов экипажа и 43 пассажира – все, кроме старшего техника Валентина Зубарева, который выпал на снег из кабины пилотов через стекло. Он скончался по дороге в больницу.

Вице-адмирал Рудольф Голосов в своей книге «Продуть балласт!» приводил свидетельства очевидцев крушения: «Оранжевое пламя с траурной каймой черного дыма пожирало останки людей. Живыми оставались только апельсины, раскатившиеся от места пожарища, оранжевые, как осколки пламени».

Жертвами самой жуткой катастрофы в истории ВМФ стали 13 адмиралов и три генерала, 11 капитанов первого ранга и один полковник, шесть старших и семь младших офицеров, мичман, прапорщик, старший матрос и шесть гражданских лиц, из них пять женщин.

Для сравнения, за Великую Отечественную войну советский флот потерял лишь четырех адмиралов.

После тихоокеанцев из Пушкина должны были вылетать балтийцы. Они бросились к месту падения самолета, но не смогли подобраться к его развалинам из-за сильного пожара – он продолжался больше часа.

«Безусловно, гибель руководящего состава ТОФ отразилась на боевой готовности ВМФ и на моральном состоянии всех, кто знал и вместе служил с этими людьми, — вспоминал в 2001 году контр-адмирал в отставке Константин Амбаров. — Они были глубоко уважаемы сослуживцами за морской профессионализм, беззаветную верность Отчизне, чистоту нравов, умение словом и делом помочь морякам и их семьям переносить тяготы нелегкой флотской жизни. Флот хранит память о Эмиле Спиридонове — видном военачальнике. Невозможно переоценить его вклад в дело становления и освоения атомного флота, в строительство и благоустройство городков подводников».

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Эмиль Спиридонов с женой Geroi-vmf.ru

Поначалу ходили слухи о спланированной диверсии против представителей командования ТОФ.

Расследование продлилось около полугода.

Согласно официальной версии Минобороны, самолет упал из-за нарушения центровки в результате неправильного крепления груза и размещения пассажиров в салоне.

В разных источниках сообщалось о дефицитных в ту пору бумажных рулонах и даже мебельных гарнитурах, взятых из Ленинграда. Выяснилось, что загрузка Ту-104, как и рассадка пассажиров, производились без плана и оформления необходимой документации. При максимально допустимом полетном весе самолета 74,5 тыс. кг его фактический вес составил 77 тыс. кг. Как отмечалось в отчете, экипаж Ту-104 не входил в строевую летную часть, а его проверки проводились редко и формально.

«Сразу после катастрофы ходили разговоры, что бардак при загрузке борта был неимоверный, — рассказывал в интервью «Независимому военному обозрению» в 2008 году бывший командующий ВВС и ПВО Балтийского флота генерал-лейтенант Виктор Сокерин. — Куча адмиралов, все командуют, экипаж пытается довести порядок загрузки, но его просто посылают ..., хамски указывая летчикам: ваше место – возле штурвалов, а здесь все с «мухами» на погонах». Второй пилот да и командир вновь возражают, после чего их сразу несколько адмиралов «снимают», «увольняют» и просто «размазывают». Кто для «целого» адмирала второй пилот, да и какой-то командир экипажа, хоть и подполковник? Тем более что со сборов «вожди» редко улетали трезвыми».

По словам Сокерина, приехавший «очень не в духе» командующий ТОФ Спиридонов захотел лететь один в своем салоне, расположенном в передней части самолета. Из-за этого десять человек пересадили в хвост самолета. Генерал-лейтенант отметил, что для благополучного отрыва от ВПП следовало, напротив, максимально освободить заднюю часть салона и разойтись по местам уже после взлета.

«Трудно сказать, что было бы с командиром экипажа Инюшиным, откажись он выполнять полет. Предполагаю, что в лучшем случае все члены экипажа стали бы пенсионерами прямо в самолете», — констатировал Сокерин.

Советский реактивный пассажирский самолет ТУ-104 в небе над аэропортом Шереметьево, 1963 год Георгий Петрусов/РИА Новости

В свою очередь, Голосов отмечал, что «после трагедии было предписано перевозки пассажиров на военных самолетах осуществлять с взвешиванием багажа, с использованием привязных ремней и прочего, давно применяемого в гражданской авиации». Командующим объединениями при этом было запрещено летать на одном самолете со своими первыми заместителями.

«Правильные требования! Ну и что? Через год снова стали летать вместе, через два забыли про взвешивание багажа, а потом и все вернулось на круги своя. До новых катастроф, ребята!» — резюмировал Голосов.

Информация о трагедии долгое время оставалась засекреченной. Только газеты «Красная звезда» и «Правда» поместили короткие сообщения о том, что «при исполнении служебных обязанностей в авиационной катастрофе погибла группа адмиралов, генералов, офицеров, мичманов, прапорщиков, матросов и служащих Тихоокеанского флота».

После катастрофы самолет Ту-104 был выведен из эксплуатации военными. В гражданской авиации он не использовался после крушения под Москвой в 1979 году.

Большинство погибших похоронили на Серафимовском кладбище в Ленинграде. Решением Совета министров СССР всем вдовам и детям разбившихся моряков были назначены пенсии. Их обеспечили жильем в разных городах страны. В 2017 году памятник жертвам авиакатастрофы открыли во Владивостоке.