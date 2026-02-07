Мужчину, ворвавшегося в детсад Бугуруслана с ножом, арестовали

В Бугуруслане обвиняемого в нападении на детсад отправили под арест

В Оренбургской области избрали меру пресечения мужчине, который ворвался в детский сад с ножом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Суд удовлетворил ходатайство сотрудников ведомства. Фигуранта уголовного дела отправили под стражу.

«Выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел 5 февраля в Бугуруслане. Россиянин с ножом ворвался в детский сад через запасную дверь. Его встретила одна из воспитательниц и попыталась задержать. В результате она получила травмы рук.

Мужчину задержали. Выяснилось, что в момент нападения он был пьян и не мог внятно изъясняться в беседе с полицейскими.

По факту произошедшего возбудили два уголовных дела, в том числе и о халатности. Прокуроры выяснят, исполняли ли в учебном заведении требования к безопасности детей.

