Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Мужчину, ворвавшегося в детсад Бугуруслана с ножом, арестовали

В Бугуруслане обвиняемого в нападении на детсад отправили под арест
ГУ МВД России по Оренбургской области

В Оренбургской области избрали меру пресечения мужчине, который ворвался в детский сад с ножом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Суд удовлетворил ходатайство сотрудников ведомства. Фигуранта уголовного дела отправили под стражу.

«Выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел 5 февраля в Бугуруслане. Россиянин с ножом ворвался в детский сад через запасную дверь. Его встретила одна из воспитательниц и попыталась задержать. В результате она получила травмы рук.

Мужчину задержали. Выяснилось, что в момент нападения он был пьян и не мог внятно изъясняться в беседе с полицейскими.

По факту произошедшего возбудили два уголовных дела, в том числе и о халатности. Прокуроры выяснят, исполняли ли в учебном заведении требования к безопасности детей.

Ранее в Краснодаре охранник пиццерии гонялся с ножом за подростками.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!