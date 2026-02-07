Размер шрифта
Власти РФ выделили более 10 млрд рублей на жилищные сертификаты в 2026 году

Правительство РФ выделило более 10 млрд рублей на жилищные сертификаты
Более 10 млрд рублей из федерального бюджета будет выделено в 2026 году на предоставление россиянам жилищных сертификатов. Об этом сообщили в правительстве России.

«В 2026 году свыше 10 млрд рублей будет направлено на предоставление гражданам сертификатов на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета» — говорится в распоряжении, подписанном главой правительства Михаилом Мишустиным.

Речь идет о сертификатах, которые позволят россиянам улучшить свои жилищные условия при переезде в другие населенные пункты с наличием необходимой социальной инфраструктуры или же получить более комфортное жилье в городах, где они уже проживают.

Получить сертификаты смогут пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС, вынужденные переселенцы, те, кто переезжает из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники МЧС и органов внутренних дел. Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий, подчеркнули в кабмине.

Работа ведется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

До этого сообщалось, что в Подмосковье в 2026 году планируется выдать 219 сертификатов на участие в региональной программе социальной ипотеки.

Ранее в Московской области решили возобновить выдачу сертификатов на переезд из аварийного жилья.
 
