На Украине снизили мощность блоков АЭС

Мощность блоков АЭС на Украине снизили после повреждения двух ТЭС

Мощность блоков атомных электростанций (АЭС) на Украине снизили после повреждения Бурштынской и Добротворской тепловых электрических станций (ТЭС). Об этом сообщил министр энергетики страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

«Блоки АЭС были разгружены персоналом», — написал чиновник.

Диспетчер «Укрэнерго» запросил аварийную помощь от Польши.

По словам Шмыгаля, в настоящее время по всей территории Украины применено 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях — специальные графики аварийных отключений.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы России задействовали более 400 беспилотных летательных аппаратов и 40 ракет разных типов в ходе ночных ударов по республике.

По его словам, основной целью российских войск были энергетические сети, генерация и распределительные подстанции.

В Минобороны РФ подтвердили удары по энергоинфраструктуре Украины.

Ранее сбой в энергосистеме Украины оставил без питания Чернобыльскую АЭС.