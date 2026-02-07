Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

На Украине снизили мощность блоков АЭС

Мощность блоков АЭС на Украине снизили после повреждения двух ТЭС
Gleb Garanich/Reuters

Мощность блоков атомных электростанций (АЭС) на Украине снизили после повреждения Бурштынской и Добротворской тепловых электрических станций (ТЭС). Об этом сообщил министр энергетики страны Денис Шмыгаль в Telegram-канале.

«Блоки АЭС были разгружены персоналом», — написал чиновник.

Диспетчер «Укрэнерго» запросил аварийную помощь от Польши.

По словам Шмыгаля, в настоящее время по всей территории Украины применено 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений, а в восточных и северных областях — специальные графики аварийных отключений.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы России задействовали более 400 беспилотных летательных аппаратов и 40 ракет разных типов в ходе ночных ударов по республике.

По его словам, основной целью российских войск были энергетические сети, генерация и распределительные подстанции.

В Минобороны РФ подтвердили удары по энергоинфраструктуре Украины.

Ранее сбой в энергосистеме Украины оставил без питания Чернобыльскую АЭС.
 
Теперь вы знаете
Вас уже вычислили. Что такое профайлинг и как другие манипулируют вашим выбором
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!