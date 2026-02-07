Размер шрифта
Первые шаги: россияне начинают борьбу на Олимпиаде. LIVE

Олимпийские игры — 2026. День 1. ОНЛАЙН
Maxim Thore/Global Look Press

В первый соревновательный день Олимпийских игр в Италии разыгрывается пять комплектов наград и российские спортсмены могут побороться за медали. Дарья Непряева выступит в скиатлоне, а конькобежка Ксения Коржова заявлена на гонку на 3000 м. Кроме того, начинает выступление на соревнованиях саночник Павел Репилов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий дня.

Трансляция
Автообновление
11:50

Несмотря на то, что на открытии Игр не было россиян, Ирина Роднина осталась довольна тем, что увидела.
«Смотрела церемонию открытия Олимпиады. Есть какие-то особенности. Это всегда праздник. Мне кажется, что было ощущение праздника спорта. Они подошли оригинально: две чаши огня. Парады спортсменов провели в нескольких местах, чтобы их не гонять. Очень по-доброму отнеслись и к местам проведения соревнований, и к самим спортсменам. Ведь это достаточно мучительно перед стартом. Участвовать в открытии хотят все — это важное событие. Из трех своих Олимпиад я принимала участие только в двух открытиях», — сказала легендарная фигуристка «Чемпионату».

Церемония открытия зимних Олимпийских игр в Милане, 6 февраля 2026 года
Mike Segar/Reuters
11:29

А вообще, давайте поменьше о плохом. Пусть это фото зарядит вас позитивом на весь день. Просто Снуп Догг играет в керлинг на олимпийской дорожке. Острословы в сети уже предложили ему новый сценический псевдоним — Скип Догг.

Andrew Milligan - PA Images/Contributor/Getty Images
11:15

В связи с началом Олимпиады итальянские власти усилили меры безопасности. Накануне в Милане прошла акция протеста, в которой приняли участие несколько сотен человек, большинство из них — студенты. Они выражали несогласие с присутствием в стране представителей американских властей, а также с ограничениями и перекрытиями в городе.

Теперь у полиции развязаны руки. Новый указ позволяет сотрудникам правоохранительных органов задержать любого человека на срок до 12 часов, если появится подозрение, что он имеет отношение к организации беспорядков или радикальных акций.

10:59

Не будем подробно останавливаться на проблемах, которые освещались перед началом Игр. Все и так помнят, что не полностью готова хоккейная арена, а во время предварительных состязаний керлингистов в миксте погас свет. Из-за отключения электричества пострадали также саночники, которые не смогли вовремя начать тренировочную сессию. На этом фоне есть насущные сложности, которые беспокоят спортсменов здесь и сейчас.

«У нас небольшие проблемы с интернетом. В первой комнате был слабый интернет, поэтому я занял комнату Арильда Монсена. В итоге вчера интернет был слишком плохим. Теперь мы подняли итальянцев на работу, посмотрим, придет ли кто-нибудь и починит это», — пожаловался изданию Nettavisen норвежский лыжник Йоханнес Клебо.

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо на чемпионате мира — 2021 в Оберстдорфе
KAI PFAFFENBACH/Reuters
10:43

Накануне, напомним, состоялась церемония открытия Игр. Она прошла не без инцидентов. Так, во время парада атлетов были освистаны представители США и Израиля, а также посетившие стадион «Сан-Сиро» Джей Ди Вэнс и Марко Рубио. В противовес этому один из болельщиков пронес на трибуны российский флаг — хотя организаторы повсеместно запретили нашу национальную символику. Но когда это останавливало поклонников?

«Мы это вообще делали для себя. И вообще-то, это получилось так, что нас кто-то сфоткал. Мы же для частного пользования, мы там даже в соцсети не выкладывали. Поделились с ребятами, скинули в частном порядке и не думали о том, что это какое-то распространение может получить», — рассказал ТАСС Евгений Бурденюк.

Telegram-канал «Спорт-Экспресс | Sport-Express»
10:30

Итак, главные старты, за которыми мы сегодня следим.

15:00. Скиатлон 10+10 км, женщины. Болеем за Дарью Непряеву;
18:00. Конькобежный спорт, 3000 м, женщины. За медаль борется Ксения Коржова;
19:00 и 20:32. Первая и вторая попытки в одноместных санях у мужчин. Ждем выступлений Павла Репилова.

10:15

Здравствуйте, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию главных событий первого соревновательного дня Олимпийских игр в Италии!
 
