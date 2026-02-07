Первые шаги: россияне начинают борьбу на Олимпиаде. LIVE

11:15

В связи с началом Олимпиады итальянские власти усилили меры безопасности. Накануне в Милане прошла акция протеста, в которой приняли участие несколько сотен человек, большинство из них — студенты. Они выражали несогласие с присутствием в стране представителей американских властей, а также с ограничениями и перекрытиями в городе.

Теперь у полиции развязаны руки. Новый указ позволяет сотрудникам правоохранительных органов задержать любого человека на срок до 12 часов, если появится подозрение, что он имеет отношение к организации беспорядков или радикальных акций.