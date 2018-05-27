Полиция проверяет сообщение о похищении девушки на востоке Москвы

Сотрудники правоохранительных органов приступили к проверке сообщений, поступивших от очевидца о том, что на востоке Москвы произошло похищение девушки, передает «Вечерняя Москва».

«В полицию действительно поступил сигнал от мужчины, который сообщил, что на Открытом шоссе девушку, как показалось гражданину, грубо посадили в автомобиль. В настоящий момент проводится проверка по факту обращения», — заявили представители Главного управления Министерства внутренних дел России по Москве.

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Сотрудник экстренных служб отметил, что в розыск был объявлен черный Range Rover.



Ранее сообщалось о задержании серийного похитителя автомобилей в Подмосковье.