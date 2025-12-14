Аэропорты Грозного и Пскова временно прекратили работу

В аэропорту Грозного и Пскова ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Грозного (Северный) и Пскова ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

Накануне вечером и этой ночью аналогичные ограничения ввели в аэропортах Санкт-Петербурга, Калуги, Геленджика, Краснодара, Иваново и Ярославля.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.