Посланник Трампа заявил об «импульсе» для освобождения еще 1 тыс. заключенных в Белоруссии

В ближайшие месяцы около 1 тыс. оставшихся политзаключенных могут быть освобождены в Белоруссии одной большой группой, заявил Reuters спецпосланник президента США Джон Коул.

Представитель Белого дома назвал такое развитие событий «более чем возможным».

«Мы на правильном пути, импульс есть», — сказал Коул.

Он заметил, что, если был в Белоруссии не осталось политзаключенных, большую часть санкций можно было бы снять. Спецпосланник считает это «справедливым обменом».

Накануне оппозиционеры Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Алесь Беляцкий и еще 120 человек были освобождены из белорусских тюрем. Президент Александр Лукашенко помиловал их после переговоров с Коулом. Девять человек уехали сразу в Литву, а остальные 114 были переданы Украине, в том числе Колесникова и Бабарико.

Решение белорусский лидер принял в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе. Это произошло после того, как были сняты санкции против калийной отрасли республики и начался процесс отмены других ограничений в отношении Минска.

Ранее на Украине раскрыли судьбу освобожденных в Белоруссии оппозиционеров.