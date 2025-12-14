Россиянкам назвали размер пособия по беременности в 2026 году

В следующем году пособие по беременности для россиянок составит около 125 тыс. руб., заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

Парламентарий отметил, что его размер рассчитывается в зависимости от МРОТ (минимального размера оплаты труда). В случае многоплодной беременности размер пособия вырастет примерно до 172 тыс. руб.

В начале месяца член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 января следующего года в России вырастет ряд социальных выплат, в том числе и МРОТ.

Депутат уточнила, что размер минимальной заработной платы составит 27 093 руб. Кроме того, с 1 января на 7,6% будет проиндексирована страховая пенсия — ее получателями являются более 38 миллионов граждан РФ. А максимальный размер выплат по больничным листам в новом году превысит 207 тыс. руб. в месяц.

Ранее депутат призвал россиянок рожать вместо работы.