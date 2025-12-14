На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянкам назвали размер пособия по беременности в 2026 году

Депутат Говырин: в 2026-м пособие по беременности составит 125 тыс. рублей
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В следующем году пособие по беременности для россиянок составит около 125 тыс. руб., заявил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин.

Парламентарий отметил, что его размер рассчитывается в зависимости от МРОТ (минимального размера оплаты труда). В случае многоплодной беременности размер пособия вырастет примерно до 172 тыс. руб.

В начале месяца член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что с 1 января следующего года в России вырастет ряд социальных выплат, в том числе и МРОТ.

Депутат уточнила, что размер минимальной заработной платы составит 27 093 руб. Кроме того, с 1 января на 7,6% будет проиндексирована страховая пенсия — ее получателями являются более 38 миллионов граждан РФ. А максимальный размер выплат по больничным листам в новом году превысит 207 тыс. руб. в месяц.

Ранее депутат призвал россиянок рожать вместо работы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами