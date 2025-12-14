Россия отмечает опасные тенденции наращивания военного потенциала и изменения баланса сил на Балканах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в статье для сербской газеты «Политика».

Статья была опубликована по случаю 30-летия подписания Дейтонского мирного соглашения.

Лавров отметил, что западные страны «продолжают поощрять чинимый приштинской «верхушкой» сербофобский беспредел» в Косово.

«Инициируют создание военных альянсов, в которых Приштина участвует наравне с суверенными государствами. Налицо опасные тенденции изменения баланса сил на Балканах», — указал он.

8 октября премьер-министр Косово Альбин Куртин сообщил о получении партии турецких беспилотников. Изначально их передача была запланирована на январь следующего года, однако поставку удалось осуществить раньше.

2 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что западные государства хотят организовать в Сербии цветную революцию, и российские спецслужбы это подтверждают.

Ранее вице-премьер Сербии предупредил о формировании нового военного союза на Балканах.