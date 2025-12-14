Названа дата прощания с послом России в КНДР

Прощание с послом России в КНДР Мацегорой состоится 16 декабря в Москве

Прощание с послом России в КНДР Александром Мацегорой состоится во вторник, 16 декабря, в Зале прощаний Центральной клинической больницы в Москве. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Северной Корее.

«Прощание с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике А.И. Мацегорой состоится 16 декабря 2025 года (вторник) в 11.00 в Зале прощаний Центральной клинической больницы по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25», — заявили в дипмиссии.

Мацегора скончался 6 декабря, ему было 70 лет. Обстоятельства его смерти остаются неизвестными.

Министерство иностранных дел России выразило соболезнования семье и друзьям покойного, отметив его значительный вклад в развитие и укрепление всестороннего стратегического партнерства между Россией и Северной Кореей.

Мацегора занимал пост посла в КНДР с декабря 2014 года. В сентябре 2018 года президент России Владимир Путин наградил его орденом Дружбы за заслуги в осуществлении внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю безупречную службу государству.

Мацегора родился в Одессе в ноябре 1955 года. В 1978 году окончил Московский государственный институт международных отношений. На дипломатической службе находился с 1999 года, занимал, в частности, должность заместителя директора первого департамента Азии МИД РФ и советника-посланника посольства России в КНДР.

Ранее Ким Чен Ын выразил соболезнования по поводу смерти посла РФ в Северной Корее.