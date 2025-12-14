На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В краснодарском поселке упали обломки БПЛА

В поселке Афипском Краснодарского края упали обломки БПЛА, пострадавших нет
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Обломки БПЛА упали по двум адресам, расположенным в поселке Афипском Северского района Краснодарского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб региона.

«В обоих случаях пострадавших нет. По одному из адресов фрагменты БПЛА вызвали возгорание в огороде частного домовладения, пламя оперативно потушили. По второму — в частном доме выбило окна», — заявили в оперштабе.

Там добавили, что оперативные и специальные службы работают на местах.

Накануне вечером в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за три часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 94 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации ведомства, больше всего беспилотников было сбито над Крымом — 41. Еще 24 дрона были сбиты над Брянской областью, 7 — над Смоленской, 6 — над Белгородской, 6 — над Курской. Также были сбиты БПЛА над Орловской, Тульской, Калужской и Липецкой областями.

Ранее украинский дрон влетел в квартиру в подмосковном Красногорске.

Атаки БПЛА на Россию
