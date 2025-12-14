На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко попросил не задавать «гадких вопросов» о Трампе и Путине

Лукашенко в шутку попросил СМИ не задавать гадких вопросов о Трампе и Путине
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе интервью американскому телеканалу Newsmax TV попросил не задавать «гадкие вопросы» про российского и американского коллегу Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

По словам главы Белоруссии, он является «убежденным сторонником» Трампа. Вместе с тем политик отметил, что Путин — его «близкий родственник». А Си Цзиньпина Лукашенко назвал «очень хорошим другом».

«Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трех лиц не задавайте», — сказал с улыбкой президент.

Он добавил, что это просьба была шуткой.

12 декабря Лукашенко, принимая американскую делегацию в Минске, выразил свое позитивное отношение к действиям Трампа.

26 сентября президент Белоруссии заявил, что президент США занял порядочную позицию, главное во внешней политике – мир. По его словам, у Трампа тактика заключается в том, чтобы «надавить, отступить, отступить, надавить, где-то напролом пойти». Президент Белоруссии подчеркнул, что глава Белого дома «бунтарь в самом хорошем смысле слова», а сам он мало отличается от Трампа и называет себя «трампистом».

Ранее Путин высказался о дружбе с Лукашенко.

