На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия пытается добиться освобождения сотен политзаключенных на Украине

Москалькова работает над освобождением почти 500 политзаключенных на Украине
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова работает над обращениями от почти 500 репрессированных на Украине за пророссийские взгляды людей. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

По ее словам омбудсмена, у нее сейчас в поле зрения находится свыше 70 граждан РФ, которые находятся на Украине и ходатайствуют о том, чтобы их можно было бы забрать на российскую территорию, «выручить, репатриировать».

«У нас более 400 человек — граждан Украины, которые тоже пострадали за пророссийские интересы и подвергнуты уголовному преследованию, наказанию», — сказала Москалькова.

По ее словам, в число репрессированных входят правозащитники, журналисты, священники, а также обычные гражданские люди, которые волею судьбы находились на территории Украины.

«Некоторые занимались торговлей, какой-то общественной работой», — отметила Москалькова.

20 августа председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер заявила, что каждый третий заключенный в украинских тюрьмах осужден или арестован по политическим мотивам.

Ранее депутат Рады обратился в ООН с просьбой поддержки политзаключенных на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами