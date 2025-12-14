Россия пытается добиться освобождения сотен политзаключенных на Украине

Москалькова работает над освобождением почти 500 политзаключенных на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова работает над обращениями от почти 500 репрессированных на Украине за пророссийские взгляды людей. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

По ее словам омбудсмена, у нее сейчас в поле зрения находится свыше 70 граждан РФ, которые находятся на Украине и ходатайствуют о том, чтобы их можно было бы забрать на российскую территорию, «выручить, репатриировать».

«У нас более 400 человек — граждан Украины, которые тоже пострадали за пророссийские интересы и подвергнуты уголовному преследованию, наказанию», — сказала Москалькова.

По ее словам, в число репрессированных входят правозащитники, журналисты, священники, а также обычные гражданские люди, которые волею судьбы находились на территории Украины.

«Некоторые занимались торговлей, какой-то общественной работой», — отметила Москалькова.

20 августа председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер заявила, что каждый третий заключенный в украинских тюрьмах осужден или арестован по политическим мотивам.

Ранее депутат Рады обратился в ООН с просьбой поддержки политзаключенных на Украине.