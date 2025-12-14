Российские военные отрезали пути отхода остаткам ВСУ из Северска

РИА Новости: российские войска блокировали остаткам ВСУ отход из Северска в ДНР

Войска российской группировки войск «ЮГ» отрезали пути отхода остаткам подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил РИА Новости офицер-разведчик группировки войск.

По его словам, из-за огневого контроля основных трасс из города и сложившихся непогодных условий враг не может использовать грунтовые дороги для отступления,

«Остатки малых украинских групп заблокированы и с трудом пытаются отойти в западную часть республики и занять новые позиции», — сказал военный.

11 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе совещания доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии под контроль Северска. По словам главы государства, переход города под контроль российских войск приближает «новое наступление» российских войск и «изгнание» украинских военных с территории Донбасса.

Северск расположен к юго-западу от Серебрянского лесничества, к началу СВО в городе проживало 11 тысяч человек.

Ранее российский боец рассказал, как жители Северска помогали военным Вооруженных сил РФ.