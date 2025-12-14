На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные отрезали пути отхода остаткам ВСУ из Северска

РИА Новости: российские войска блокировали остаткам ВСУ отход из Северска в ДНР
true
true
true
close
Kuba Stezycki/Reuters

Войска российской группировки войск «ЮГ» отрезали пути отхода остаткам подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил РИА Новости офицер-разведчик группировки войск.

По его словам, из-за огневого контроля основных трасс из города и сложившихся непогодных условий враг не может использовать грунтовые дороги для отступления,

«Остатки малых украинских групп заблокированы и с трудом пытаются отойти в западную часть республики и занять новые позиции», — сказал военный.

11 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе совещания доложил президенту страны Владимиру Путину о взятии под контроль Северска. По словам главы государства, переход города под контроль российских войск приближает «новое наступление» российских войск и «изгнание» украинских военных с территории Донбасса.

Северск расположен к юго-западу от Серебрянского лесничества, к началу СВО в городе проживало 11 тысяч человек.

Ранее российский боец рассказал, как жители Северска помогали военным Вооруженных сил РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами