В Пулково скорректировали временные ограничения

Прием и выпуск воздушных судов в петербургском аэропорту «Пулково» осуществляется по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В аэропорту Пулково скорректированы временные ограничения на обслуживание рейсов: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — написал он.

Кореняко ранее сообщал, что ограничения на работу аэропорта были введены с целях соблюдения безопасности.

Этой же ночью в аэропорту Грозного (Северный) и Пскова также ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее аэропорт Калуги приостановил полеты.