Россиянам дали советы, как выбрать технику, которая не сломается через год

Техника обновляется так быстро, что устройства часто теряют актуальность задолго до того, как физически изнашиваются. Поэтому в сезон больших распродаж важно обращать внимание не только на цену, но и на характеристики, которые действительно влияют на срок службы и стабильную работу устройства. Ярослав Афанасьев, директор департамента бытовой техники и электроники Мегамаркета, рассказал «Газете.Ru», как выбрать технику, которая останется современной и функциональной не один сезон.

По его словам, быстрое моральное устаревание давно стало частью стратегии производителей. Модельные ряды обновляются довольно часто, однако реальные изменения обычно минимальны: немного более яркий экран, дополнительный режим или слегка измененный дизайн.

«Однако на практике устройства теряют актуальность не из-за «железа». Гораздо сильнее на это влияет программная часть и общие тенденции рынка: невозможность самостоятельно обновить программное обеспечение; несовместимость с новыми приложениями и технологиями; ухудшение работы «умных функций»; появление на рынке новых функций и «фишек», — объяснил он.

Рост популярности бытовой техники с умными модулями тоже ускоряет процесс старения. Чем сложнее программная экосистема устройства, тем быстрее оно становится зависимым от регулярных обновлений — и тем болезненнее ощущается их прекращение.

При выборе техники важно ориентироваться на параметры, которые можно проверить заранее и которые действительно влияют на срок службы устройства.

«Устройство служит дольше, если у него есть ресурс «на вырост». Это выражается в достаточной мощности процессора, объеме оперативной памяти и качестве сборки. Так, для ноутбуков удобным минимумом считается 16 ГБ ОЗУ, а для смартфонов — примерно 6–8 ГБ. Такой запас позволяет технике работать стабильно и через несколько лет», — рассказал эксперт.

Кроме того, производители все чаще объявляют, сколько лет устройство будет получать обновления. Это можно проверить на официальном сайте или в технической документации. Для смартфонов нормой становится 3–4 года обновлений безопасности, для ноутбуков — 5–7 лет поддержки системы. Чем дольше этот срок, тем выше вероятность, что устройство останется совместимым с современными сервисами.

«Долговечность техники зависит и от того, сможет ли она работать с будущими устройствами и аксессуарами. Поддержка актуальных протоколов Wi-Fi и Bluetooth, новейших портов, современных стандартов «умного дома» и возможность ремонта — это базовые требования, которые продлят срок использования», — заявил он.

Покупатели нередко ориентируются на параметры, которые звучат впечатляюще, но не влияют на срок службы (а иногда и сокращают его):

«Редкие» режимы работы, которые используют раз в год;

Большое число мегапикселей при слабой оптике;

Завышенные показатели яркости;

Декоративные функции, не влияющие на производительность.

«Часто именно такие «фишки» становятся причиной импульсивных покупок, которые спустя несколько месяцев оборачиваются разочарованием. Чтобы не поддаться на маркетинг, полезно заранее определить список характеристик, действительно важных именно для ваших задач. Это помогает удерживать фокус на параметрах, которые влияют на долговечность и реальную пригодность устройства, а не на эффектных, но второстепенных деталях», — рассказал Афанасьев.

Чтобы оценить долговечность еще до покупки, проверяйте сроки программной поддержки и гарантии.

«Это главный показатель того, сколько лет устройство будет оставаться рабочим и безопасным. Производители все чаще указывают сроки поддержки, и разница может быть значительной: одни обновляют технику 1–2 года, другие — до 5 и более», — рассказал он.

Гарантия также играет роль: оптимально, если на устройство предусмотрено хотя бы два года базовой поддержки.

«Отзывы пользователей, которые пользуются устройством не меньше года, — один из самых надежных ориентиров. Они показывают, как техника ведет себя после того, как проходит «эффект новинки», и раскрывают нюансы, которые редко попадают в обзоры или презентации брендов. Например, у ноутбука может быть заявлена подсветка клавиатуры, но владельцы отмечают, что она слишком слабая и на практике почти не помогает в темноте. Если вы часто работаете вечером при минимальном освещении, такой отзыв сразу дает понять, стоит ли рассматривать эту модель дальше», — посоветовал он.

Немаловажно оценивать свои задачи реалистично. Например, офисный ноутбук не станет игровой станцией, а смартфону с минимальным объемом памяти редко хватает ресурса на несколько лет. Часто разумнее доплатить за модель с запасом — это окупится тем, что техника не потребует замены уже через полгода.

«Перед распродажами полезно заранее составить список нужных товаров и зафиксировать их цены. Скидки выше 50% требуют внимательности: обычно это либо устаревшие модели, либо складские остатки. Покупка такой техники может означать быстрый конец обновлений и отсутствие запчастей», — резюмировал он.

