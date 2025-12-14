Россиянам напомнили о праве взыскать компенсацию из-за увольнения под давлением

Многим знакома ситуация, когда начальник вызывает в кабинет и требует написать заявление об увольнении по собственному желанию, а иначе угрожает уволить по статье. Такое поведение называют «увольнением под давлением» или «принуждением к увольнению». Формально в Трудовом кодексе этих терминов нет, но юристы используют их для обозначения ситуаций, когда работодатель угрозами или невыносимыми условиями труда фактически вынуждает сотрудника уволиться. Макс Лоумен, бизнес-юрист, эксперт по юридической стратегии бизнеса, рассказал «Газете.Ru», что делать, если ваш работодатель переходит границы.

Угрозы «офисом» для удаленных работников, завышенными планами, лишением бонусов или переводом в обмен на заявление — это примеры незаконного давления.

«Давление проявляется по-разному: прямые угрозы, лишение премий, фиктивные взыскания, невыполнимые планы, изоляция, перевод на неподходящую работу. Сами по себе эти меры не всегда незаконны — важно, где проходит граница. Работодатель вправе требовать выполнения обязанностей и применять взыскания за реальные нарушения, но когда те же инструменты используют, чтобы «выбить» заявление, это уже злоупотребление», — уточнил Лоумен.

Но если постоянно звонят и требуют решать рабочие вопросы в нерабочее время, без учета переработки и компенсации, это уже нарушение права на отдых.

За нарушение трудового законодательства, в том числе при оформлении увольнения и соблюдении прав работников, предусмотрена ответственность. По ст. 5.27 КоАП за такие нарушения работодателю грозит предупреждение или штраф, для организации обычно от 30 до 50 тысяч рублей, при повторных нарушениях — больше. Если доказано, что увольняют из-за беременности, ребенка до трех лет или предпенсионного возраста, возможна уже уголовная ответственность по ст. 145 и 144.1 УК РФ: штраф до 200 тысяч рублей и другие санкции. Грубые угрозы или шантаж в зависимости от содержания могут подпадать и под другие статьи УК, например, о вымогательстве или угрозе насилием.

«Суды принимают аудиозаписи разговоров, даже если работник не предупреждал о записи, при условии, что понятно, кто говорит и когда. Важно, чтобы запись была целой, без монтажа, а в материалах дела были указаны время и обстоятельства ее создания. Также работают переписки, приказы и показания коллег», — рассказал он.

Если давление началось, главное — не принимать решений сгоряча. Фиксируйте происходящее: включайте диктофон, делайте скриншоты переписки, берите копии приказов. Все возражения и вопросы лучше дублировать письменно: письмом на корпоративную почту, через канцелярию с отметкой о получении или заказным письмом по Почте России с уведомлением и описью вложения.

«Такие письма хорошо работают в суде. Свои экземпляры трудового договора, должностной инструкции и дополнительных соглашений держите у себя, а если их вам никогда не выдавали, письменно попросите копии. Сам факт такого запроса тоже станет доказательством», — подчеркнул эксперт.

Дальше — внешние инстанции. В трудовую инспекцию можно пожаловаться на любые нарушения, обычно обращение рассматривают до 30 дней. Если речь идет о серьезных историях (угрозах, давлении, дискриминации по беременности или возрасту, проблемах с выплатами), имеет смысл параллельно написать и в прокуратуру. А когда времени мало или конфликт уже зашел далеко, не затягивайте с консультацией у юриста по трудовым спорам.

Если договориться с работодателем не удалось — остается суд.

«Срок обращения по спорам об увольнении — один месяц со дня получения приказа, и жалоба в инспекцию этот срок не продлевает. Формально законность увольнения должен доказывать работодатель, но без ваших записей и переписки суду сложно увидеть принуждение. Суды восстанавливают сотрудников на работе, когда видят, что заявление написано под давлением или основания для увольнения не подтверждаются», — заявил он.

При восстановлении на работе суд, как правило, взыскивает с работодателя средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда (на практике чаще всего в пределах 5-30 тысяч рублей). В зависимости от ситуации могут добавить и другие суммы, например компенсацию за задержку выплат. Дополнительно работодателя могут оштрафовать за нарушения трудового законодательства.

«В итоге незаконное увольнение почти всегда обходится дороже, чем честное расставание по соглашению сторон или сокращение по закону. Гораздо разумнее для компаний и HR сразу выстраивать прозрачные процедуры и оформлять всё так, как есть, а не заставлять людей писать заявления «по собственному желанию», когда на самом деле их сокращают или принуждают уйти. Сотрудникам важно помнить: не подписывать документы задним числом, хранить свои экземпляры документов, фиксировать угрозы и давление. Закон действительно работает, особенно когда у вас на руках есть доказательства», — резюмировал он.

Ранее юрист объяснил, могут ли вас уволить за отказ идти на корпоратив.