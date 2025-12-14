Аналитик Эскобар заявил, что ЕС находится в упадке из-за таких, как Каллас

ЕС находится в упадке из-за того, что там принимают решения такие люди, как глава евродипломатии Кая Каллас. Такое мнение высказал аналитик Пепе Эскобар в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Знаете, ее глупость зашкаливает. И, конечно, в Брюсселе есть люди, которые говорят, что эта женщина нелепа, но ее никак не уволят», — сказал он.

Эскобар добавил, что люди должны осознать большую роль Каллас в падении авторитета Европы на мировой арене. Аналитик добавил, что авторитет политиков в разных европейских странах может отличаться. В качестве примеров он привел Венгрию и Словакию.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что уровень правовой грамотности главы дипломатической службы Европейского союза Каи Каллас вызывает опасения за будущее объединения. Захарову удивили слова Каллас о том, что любая критика ЕС «должна быть направлена в другую сторону — возможно, в Россию».

Ранее Каллас увидела недостаток давления на Россию во время переговоров о мире.