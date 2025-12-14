На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, когда начинать закупаться к Новому году

Эксперт Гиль: начинать закупаться к Новому году можно в первой половине декабря
Tongpool Piasupun/Shutterstock/FOTODOM

Для многих россиян предновогодний период становится источником стресса: к возросшей рабочей нагрузке добавляется необходимость закупиться подарками и продуктами к празднику и выделить на это значительную сумму денег. Светлана Гиль, директор по качеству сети гипермаркетов «О'КЕЙ», рассказала «Газете.Ru», как подготовиться к главной ночи года без выгорания и лишних трат.

По словам эксперта, начать необходимо с продумывания праздничного меню. Оптимальный формат новогоднего стола — 5–6 блюд: одно горячее, два салата, два вида закусок и, при желании, один десерт. Этого достаточно для щедрого угощения гостей без перерасхода продуктов. Для точности закупок следует заранее узнать у приглашённых их предпочтения в еде и напитках — это позволит сэкономить бюджет и сократить пищевые отходы.

«Общий объем необходимых продуктов рассчитайте на основе стандартных значений. Один взрослый человек в среднем съедает 250 граммов всех видов салатов, 150 граммов рыбы или мяса и 100 грамм гарнира. На различные закуски отведите ещё 250–300 грамм, а на десерт и сладости — 100 грамм. Детям обычно достаточно 60–70 % от взрослой порции», — отметила Гиль.

Отправляться за первыми покупками эксперт советует в первой половине декабря, когда в магазинах уже представлен широкий выбор традиционных новогодних позиций, но еще нет очередей. В это время рекомендуется приобрести товары с долгим сроком хранения: консервы, напитки, заморозку, конфеты, майонез. Скоропортящиеся же продукты — фрукты, овощи, молочные изделия — следует покупать в последнюю неделю года.

«При выборе продуктов рассмотрите товары собственных торговых марок тех магазинов, которые вы посещаете. Зачастую стоимость такой продукции ниже, а качество не уступает более дорогим вариантам. Некоторые позиции — например, алкоголь — могут быть приобретены дешевле в оптовом формате», — предложила специалист.

Лучшее время для шопинга — с 10 до 13 часов во вторник и среду, когда ассортимент обновлен после поставок, а покупателей меньше, чем обычно. Если же рабочая неделя не позволяет пойти в магазин посреди будней, хорошей альтернативой становится утро субботы: поток посетителей в этот промежуток также небольшой.

«Часть продуктов, которые не требуют тщательного подбора, закажите онлайн, оформив доставку домой. Так вы приложите меньше усилий для поиска товаров в магазине и избежите ношения тяжестей. А еще на покупки через интернет нередко распространяются уникальные акции», — напомнила эксперт.

Снизить предпраздничный стресс и встретить 31 декабря в позитивном настроении реально — при условии отказа от бессистемного шопинга. Такой подход позволяет не только своевременно и обдуманно подготовиться к застолью, но и успеть погрузиться в новогоднюю атмосферу и насладиться ожиданием праздника.

Ранее россияне назвали главные блюда и напитки на новогоднем столе.

