Раскрыты подробности атаки на военных США в Сирии

WSJ: американских военных в Сирии атаковали в ходе встречи с представителем МВД
true
true
true
close
Hussein Malla/AP

На военнослужащих Вооруженных сил США в Сирии напали во время встречи американского подполковника с представителем сирийского МВД. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на американского чиновника.

«Нападение произошло во время того, как солдаты охраняли встречу между местным американским командиром, подполковником, и официальным лицом из министерства внутренних дел Сирии по вопросу борьбы с ИГИЛ» (организация запрещена в России), — сказано в публикации.

13 декабря официальный представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что двое американских военнослужащих и один гражданский переводчик подверглись атаке в сирийском городе Пальмира, в результате которой они не выжили. По его словам, еще трое человек получили ранения.

Президент США Дональд Трамп пообещал, что после действий ИГИЛ против американских военных в Сирии будут приняты «серьезные ответные меры».

Ранее военная база США в Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась нападению.

