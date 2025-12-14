Россияне рассказали, какую зарплату они хотят получать в 2026 году

«Работа.ру»: россияне в 2026 году хотят получать 215 тыс. рублей в месяц

Россияне назвали зарплату, которую они хотели бы получать в 2026 году. Об этом сообщают результаты исследования сервиса «Работа.ру», пишет РИА Новости.

«Россияне поделились своими зарплатными ожиданиями на 2026 год, и в среднем хотели бы получать 214 900 рублей в месяц», — говорится в сообщении.

Наиболее высокую среднюю зарплату назвали сотрудники, работающие в IT-сфере — 270 200 рублей. Специалисты из ритейла указали среднюю цифру в 251 200 рублей.

В исследовании, которое проводилось с 1 по 4 декабря, приняли участие 3,2 тысячи человек со всех регионов России.

До этого сообщалось, что медианные зарплатные предложения для производственных специалистов в России по итогам ноября 2025 года продемонстрировали заметный рост по сравнению с прошлым годом. Так, аналитики отметили, что доход инженеров-конструкторов и инженеров-проектировщиков увеличился до 80 тыс. рублей, что на 12% выше уровня прошлого года.

Ранее россиянам рассказали, кто получит декабрьскую зарплату раньше.