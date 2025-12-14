На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США сбросили осветительные бомбы в небе над Пальмирой

Syria TV: США применили осветительные бомбы после нападения ИГИЛ в Пальмире
1st Lt. Savanah Bray/Keystone Press Agency/Global Look Press

После нападения ИГИЛ (организация запрещена в России) на американских военных в Пальмире США использовали осветительные бомбы (спецсредства для освещения местности в условиях плохой видимости во время военных операций), передает Syria TV.

Источники телеканала сообщили, что в городе после инцидента в течение двух часов арестовали как минимум трех человек. Для этого военные США и Сирии вошли в два района Пальмиры.

До этого США направили в город два своих истребителя F-16 для демонстрации силы, говорится в материале.

Накануне совместные силы Дамаска и Вашингтона были атакованы в районе Пальмиры. После нападения американские вертолеты эвакуировали раненых на базу Эт-Танф. В Пентагоне заявили, что двое военнослужащих Вооруженных сил США и один гражданский переводчик получили несовместимые с жизнью травмы в ходе операции против ИГИЛ. Еще трое американцев пострадали. В военном ведомстве уточнили, что военные были ранены в результате засады, устроенной боевиком террористической организации. Его ликвидировали.

Ранее Трамп пообещал ответить на расправу над военными США в Сирии.

