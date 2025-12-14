Обломки БПЛА повредили несколько домов на Кубани

Обломки БПЛА повредили несколько домов в Краснодарском крае, пострадавших нет. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram-канале Краснодарского края.

«Обломки БПЛА повредили еще несколько домов в поселке Афипском Северского района. Во всех случаях пострадавших среди жителей нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате падения фрагментов беспилотников выбило окна еще в четырех частных домах. По одному из адресов произошел обрыв линии электропередач.

Вечером 13 декабря российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 94 украинских БПЛА. Больше всего беспилотников было сбито над Крымом — 41. Еще 24 БПЛА были сбиты над Брянской областью, 7 — над Смоленской, 6 — над Белгородской, 6 — над Курской.

До этого в Саратовской области в результате атаки дронов два человека получили несовместимые с жизнью ранения. А также повреждения получили несколько квартир в жилом доме.

