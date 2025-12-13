На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп отреагировал на убийство военных США в Сирии

Трамп пообещал ответить на расправу ИГИЛ над военными США в Сирии
После действий ИГИЛ (организация запрещена в России) против американских военных в Сирии будут приняты «серьезные ответные меры», пообещал президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Truth Social.

Во время общения с журналистами у Белого дома глава государства отметил, что «это была засада». Нападение произошло в очень опасном районе Сирии, который полностью не контролируется войсками властей страны.

«Президент Сирии Ахмед аш-Шараа крайне разгневан и обеспокоен этим нападением. Последуют очень серьезные ответные меры», — заявил американский лидер в посте.

До этого совместные силы Сирии и США были атакованы в районе Пальмиры. После нападения американские вертолеты эвакуировали раненых на базу Эт-Танф.

В Пентагоне сообщили, что двое военнослужащих Вооруженных сил США и один гражданский переводчик погибли в ходе операции против ИГИЛ. Еще трое американцев пострадали. В военном ведомстве рассказали, что военные были ранены в результате засады, устроенной боевиком террористической организации. Его ликвидировали.

Ранее впервые с 1946 года президент Сирии посетил США.

Второй срок Трампа
