На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский встретится с представителями Трампа и «европейскими друзьями»

Зеленский заявил о скорых встречах с представителями Трампа и партнерами в ЕС
true
true
true

Украина готовится к встречам с представителями США и «европейскими друзьями» в ближайшие дни, сообщил в видеообращении в Telegram-канале президент республики Владимир Зеленский.

Политик рассказал, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Рустем Умеров доложит об уже состоявшихся контактах по поводу урегулирования конфликта. А глава генштаба Украины Андрей Гнатов вместе с командой работает над деталями гарантий безопасности для граждан республики.

«Самое главное — у меня будут встречи с представителями президента [США Дональда Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами», — анонсировал украинский лидер.

Глава государства назвал шанс на урегулирование конфликта «значительным» и подчеркнул, что власти страны стремятся к «достойному миру» для страны и недопущению «третьего вторжения» РФ.

До этого стало известно, что Украина в своем ответном плане, направленном США в рамках обсуждения мирного урегулирования, отклонила предложения о выводе войск с территории Донбасса и отказе от стремления вступить в НАТО. Новый документ был составлен Киевом после переговоров с европейскими лидерами. На этом фоне в Кремле заявили, что целью Зеленского является внесение в мирный план США пунктов, неприемлемых для России.

Ранее Белый дом счел прогрессом слова Зеленского о референдуме по Донбассу.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами