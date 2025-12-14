Мерц заявил о конце эпохи «Американского мира» для Европы

Канцлер Германии Мерц заявил, что эпоха Pax Americana для Европы закончилась

Эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы закончилась. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на съезде Христианско-социального союза (ХСС).

Говоря об экономике ФРГ, он сказал, что она отстает от ведущих экономик мира уже более десяти лет.

«Десятилетия Pax Americana для нас закончились. Ностальгия не поможет. Это факт!» — отметил политик.

Он обратил внимание, что Соединенные Штаты сейчас очень настойчиво отстаивают свои интересы.

«И поэтому мы теперь должны отстаивать и свои», — подчеркнул Мерц.

Кроме того, он выразил мнение, что Европа должна подготовиться к фундаментальным изменениям в отношениях с США, а также к «росту угроз со стороны России».

9 декабря Мерц, комментируя новую Стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов, заявил, что Вашингтону не стоит стремиться спасти демократию в Европе.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности США. В этом документе Вашингтон отметил, что сегодня «не вполне очевидно», будет ли Европа обладать армией и экономикой через 20 лет, если сохранит нынешний вектор политического и экономического развития региона.

Также в документе говорится, что Соединенные Штаты стремятся, чтобы европейские страны «восстановили цивилизационную уверенность», а также отказались от «провального стремления к удушающему регулированию».

Ранее в Совфеде заявили о «невиданном» кризисе в отношениях США и Европы.