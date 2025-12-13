Россиянам рассказали, в каких новогодних блюдах искать магний и витамины B

Обилие жирных блюд, сладостей и алкоголя на новогоднем столе дает серьезную нагрузку на пищеварение и сердце. Чтобы праздники прошли без последствий, достаточно внести несколько простых корректировок в меню и питьевой режим, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог Екатерина Ширшова.

Особое внимание следует обратить на витамины группы В и магний. Эти вещества быстро расходуются организмом в период стресса и длительных праздников, а они необходимы для крепких нервов и нормальной работы сердца. Пополнить их запас можно прямо за праздничным столом — многие традиционные блюда богаты витаминами и минералами.

«К примеру, селедка под шубой и другие рыбные закуски содержат витамин В₁₂ и магний, запеченное мясо или птица снабжают организм витаминами В₆ и В₁₂, а классический салат «Оливье» с зеленым горошком и яйцом тоже добавляет долю B-витаминов. Не стоит обходить стороной и орехи с сухофруктами: горсть миндаля, грецких орехов или кусочек горького шоколада дают хорошую дозу магния, который помогает нервной системе справиться с нагрузкой праздничной ночи», — объяснила она.

Еще один незаменимый элемент застолья — свежая зелень и овощи. Пучок петрушки, укропа или зеленого лука рядом с горячими блюдами – это не просто украшение, а реальная помощь желудку. Богатые витаминами зелень и салаты содержат ферменты и клетчатку, которые помогают усвоить жирную тяжелую пищу.

«Обязательно включайте в меню овощные закуски: даже несколько ложек привычного винегрета или другого салата из свежих овощей облегчат работу пищеварения. Конечно, переусердствовать тоже не стоит — слишком большое количество сырых овощей за один прием может перегрузить пищеварительную систему. Но умеренное количество зелени и овощей в сочетании с мясными и мучными блюдами сделают трапезу гораздо легче для организма», — посоветовала врач.

После обильных возлияний и калорийных трапез организм неизбежно испытывает дефицит жидкости и электролитов. Отсюда — жажда, слабость и недомогание на следующий день. Чтобы восстановить водно-электролитный баланс, важно правильно организовать питье после праздника.

«Пейте больше чистой воды, но не ограничивайтесь только ею. Отлично помогут минеральная вода без газа — она восполнит запас необходимых солей и минералов — и даже простой огуречный или капустный рассол: соленый рассол быстро избавляет от жажды и возвращает организму потерянные электролиты. Кроме того, хорошо утоляют жажду натуральные морсы или соки без добавленного сахара, одновременно снабжая организм калием и витаминами. Зеленый чай мягко тонизирует и обеспечивает антиоксидантами, а наутро могут выручить тарелка горячего бульона или традиционные кисломолочные напитки вроде кефира, айрана или тана — они не только утоляют жажду, но и успокаивают желудок, помогая пищеварению прийти в норму», — отметила Ширшова.

Несколько простых шагов для того, чтобы новогоднее пиршество не стало причиной тяжести в животе: добавьте к праздничному столу продукты с магнием и витаминами В, не забудьте про зелень с овощами и в послепраздничные дни налегайте на правильные напитки — это поможет встретить Новый год вкусно и без лишней нагрузки на организм, резюмировала эксперт.

