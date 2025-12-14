На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Пулково ввели временные ограничения

Росавиация: в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения
fifg/Shutterstock/FOTODOM

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту «Пулково». Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

««Аэропорт «Пулково». Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.

До этого аналогичные меры ввели в аэропортах Калуги, Геленджика и Краснодара. Они тоже были приняты из соображений безопасности.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее аэропорт Пскова возобновил работу после полутора часов ограничений.

