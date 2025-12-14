В Совфеде прокомментировали слова Мерца о конце эпохи «Американского мира» для ЕС

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы закончилась, является серьезным признанием крупного геополитического сдвига. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, этот сдвиг «надвигался достаточно давно», но в него «еще не все верят». Как считает сенатор, «первый звонок» раздался с первым избранием президента США Дональда Трампа. Он обратил внимание, что американский политик еще тогда подчеркнул, что не поддерживает Европу, полагающуюся на Соединенные Штаты в вопросах безопасности, «не стесняясь показывать свое отношение евролидерам».

Также Пушков отметил, что на Мюнхенской конференции по безопасности бывший президент США Джо Байден успокаивал европейскую элиту, обещая вернуться и предотвратить «этот кошмар».

«Однако после 4-х лет Байдена в Белый дом вновь вернулся Трамп, лишь укрепившийся в своем мировоззрении, тогда как европейцы за эти годы еще больше отдалились от него», — добавил он.

Накануне Мерц, выступая на съезде партии на съезде партии Христианско-социальный союз (ХСС), заявил, что десятилетия Pax Americana для Европы закончились.

Ранее в Европе заявили о расколе в 80-летнем альянсе с США.