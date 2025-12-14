На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде прокомментировали слова Мерца о конце эпохи «Американского мира» для ЕС

Пушков счел заявление Мерца о Pax Americana признанием геополитического сдвига
close
«Комсомольская правда»/Global Look Press

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы закончилась, является серьезным признанием крупного геополитического сдвига. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, этот сдвиг «надвигался достаточно давно», но в него «еще не все верят». Как считает сенатор, «первый звонок» раздался с первым избранием президента США Дональда Трампа. Он обратил внимание, что американский политик еще тогда подчеркнул, что не поддерживает Европу, полагающуюся на Соединенные Штаты в вопросах безопасности, «не стесняясь показывать свое отношение евролидерам».

Также Пушков отметил, что на Мюнхенской конференции по безопасности бывший президент США Джо Байден успокаивал европейскую элиту, обещая вернуться и предотвратить «этот кошмар».

«Однако после 4-х лет Байдена в Белый дом вновь вернулся Трамп, лишь укрепившийся в своем мировоззрении, тогда как европейцы за эти годы еще больше отдалились от него», — добавил он.

Накануне Мерц, выступая на съезде партии на съезде партии Христианско-социальный союз (ХСС), заявил, что десятилетия Pax Americana для Европы закончились.

Ранее в Европе заявили о расколе в 80-летнем альянсе с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами