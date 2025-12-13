Орбан назвал одну инициативу Евросоюза «объявлением войны» с Россией

Изъятие замороженных российских активов со стороны Евросоюза (ЕС) будет равносильно объявлению войны с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, фрагмент его выступления опубликовал представитель правительства страны Золтан Ковач в соцсети X.

«Манипуляции с российскими активами, изъятие российских активов станет объявлением войны», – заявил Орбан.

По его словам, изъятие сотен миллиардов евро, принадлежащих государству, неминуемо повлечет за собой ответные действия.

Накануне Орбан заявил, что вероятное решение Совета ЕС о бессрочной заморозке российских активов приведет к «непоправимому» урону для регионального объединения.

11 декабря агентство Reuters сообщило, что послы государств-членов ЕС запустили письменную процедуру, целью которой является формальное утверждение Советом Европейского союза решения о бессрочной заморозке российских активов. В публикации отмечалось, что данный шаг направлен на «создание условий для использования активов Российской Федерации в интересах Украины».

Ранее Зеленский рассказал, на что хочет потратить замороженные российские активы.