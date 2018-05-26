Легкомоторный самолет разбился в Рязанской области

В Ухоловском районе Рязанской области потерпел крушение легкомоторный самолет «Бекас». Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах, пилот самолета погиб.

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«По предварительным данным, сегодня, примерно в 20.40, при проведении агрохимических работ потерпел крушение легкомоторный самолет марки «Бекас». На место выехала следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении ведомства.

По факту крушения самолета организована доследственная проверка. Выясняются обстоятельства и причины инцидента.