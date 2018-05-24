Посольство России раскритиковало MI5 из-за речи Юлии Скрипаль

Посольство России в Великобритании раскритиковало работу переводчиков из спецслужбы MI5, которые якобы составляли текст речи Юлии Скрипаль. Об этом говорится в твиттере диппредставительства.

«Итог таков, что MI5 должна ожидать лучших результатов от своих переводчиков: за 32 тысячи [фунтов] в год они должны уметь писать заявления, которые звучат по-русски более естественно», — говорится в твите посольства.

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Ранее посольство России выразило уверенность, что текст речи Юлии Скрипаль писал носитель английского языка.

Комментируя выступление Юлии Скрипаль, в Кремле выразили сомнения в том, что она сделала заявление добровольно.