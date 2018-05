Посольство России раскритиковало MI5 из-за речи Юлии Скрипаль

Посольство России в Великобритании раскритиковало работу переводчиков из спецслужбы MI5, которые якобы составляли текст речи Юлии Скрипаль. Об этом говорится в твиттере диппредставительства.

«Итог таков, что MI5 должна ожидать лучших результатов от своих переводчиков: за 32 тысячи [фунтов] в год они должны уметь писать заявления, которые звучат по-русски более естественно», — говорится в твите посольства.

Реклама

Ранее посольство России выразило уверенность, что текст речи Юлии Скрипаль писал носитель английского языка.

Комментируя выступление Юлии Скрипаль, в Кремле выразили сомнения в том, что она сделала заявление добровольно.

The bottom line is that MI5 should expect better results from their translators - for 32K/year they should be able to write statements which sound more Russian. pic.twitter.com/Q8kywjUwi0