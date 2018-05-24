Мужчина упал на кровлю храма в Москве и выжил

На юго-западе Москвы, в районе Теплый Стан, мужчина упал с высоты на кровлю храма Казанской иконы Божией матери на улице Островитянова, который находился на реконструкции, передает агентство городских новостей «Москва», рассказал источник в правоохранительных органах столицы.

Упавший выжил, он занимался реставрацией храма.

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«Мужчина занимался реставрацией храма Казанской иконы Божией матери на ул. Островитянова и в какой-то момент потерял равновесие и упал», — сказал источник.

Он также рассказал, что мужчину спустили вниз с помощью лестницы. На месте происшествия работают городские службы.

Ранее сообщалось, что церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) планирует построить первый храм в России.