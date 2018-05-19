В Пулково авиадебошир попытался сорвать погоны с полицейского

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила о задержании в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге 51-летнего мужчины, который нецензурно рукглася и пытался сорвать погоны с сотрудника полиции, передает РИА «Новости».

«Мужчина был снят с рейса. При доставлении в дежурную часть он размахивал руками, пытался оторвать погоны на форменном обмундировании сотрудника полиции. Злоумышленник был помещен в камеру содержания задержанных лиц. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался», — сказала Волк.

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По ее словам, в отношении авиадебошира было заведено дело об административном правонарушении в соответствии со статьям «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и «Мелкое хулиганство».

Ранее сообщалось, что в отношении мужчины, который в шутку поднял на руки сотрудника Росгвардии и пронес по вестибюлю метро в Москве было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.1 ст. 318 УК России, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей или лишения свободы сроком до пяти лет.