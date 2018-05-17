Во Флориде трех американцев приговорили к тюрьме за помощь ИГ

Пресс-служба министерства юстиции США опубликовала заявление, в котором говорится о решении американского суда приговорить трех жителей Флориды к тюремному заключению за содействие террористической группировке «Исламское государство».

Из заявления следует, что Дейн Антани Кристиан, Даррен Арнесс Джексон и Грегори Хаббард были задержаны в июле 2016 года сотрудниками Федерального бюро расследований.

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«Хаббард приговорен к рекомендованному наказанию в виде 12 лет тюрьмы, после чего он на протяжении жизни будет находиться под надзором. Кристиан и Джексон, которые признали свою вину в 2017 году и оказывали значительное содействие расследованию, получили восемь и четыре года тюрьмы соответственно», — говорится в тексте заявления.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о поимке пятерых «самых разыскиваемых» лидеров ИГ.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.