В ФРГ с музыкального фестиваля эвакуировали пять тысяч человек
В немецком городе Аурих с музыкального фестиваля под открытым небом Seaside Festival эвакуировали пять тысяч человек из-за шторма. Об этом сообщает портал T-online.
По данным портала, люди были эвакуированы из-за затопления площадки фестиваля, которая расположена на берегу водоема.
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Как отмечается, полиция провела эвакуацию посетителей Seaside Festival за час.
По словам полиции, никто из присутствовавших не пострадал.
В январе прошлого года жителей прибрежной британской деревни в Эссексе эвакуировали из-за сильного шторма.
Как отмечалось, решение об эвакуации было принято после сообщений агентства окружающей среды, которое предупредило жителей Восточного побережья Англии о возможной угрозе подтопления.