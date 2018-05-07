В Минске запретили шествие «Бессмертного полка»

Организаторам акции «Бессмертный полк» отказали в проведении шествия в Минске, заявил руководитель координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрей Геращенко, передает Tut.by.

«В ответе Мингорисполкома сказано, что существуют схожие акции: «Беларусь помнит», «Они сражались за Родину», когда пионеры несут портреты героев Великой Отечественной войны. Но суть «Бессмертного полка» в том, что люди несут портреты своих предков. На мой взгляд, надо было «вписывать коробку» «Бессмертного полка» в общегородское шествие. И проблем бы не было», — сказал Геращенко.

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Он также отметил, что желающие смогут выйти 9 мая, но не организованной колонной.

«Есть люди, которые не работают и не учатся, но хотят поучаствовать в «Бессмертном полку», и они придут к филармонии, где был назначен сбор, и будут там растерянные стоять, а потом пойдут по городу. А если бы было четко организовано, то люди бы «коробкой» прошлись, и все. Мне кажется, что правильнее было бы провести эту акцию в рамках общегосударственного шествия, — сказал он.

Ранее сообщалось, что российская участница песенного конкурса «Евровидение» Юлия Самойлова возглавила акцию «Бессмертный полк» в Лиссабоне.