В центре Вашингтона прошла акция «Бессмертный полк»

В центре столицы США прошла акция «Бессмертный полк», передает РИА «Новости».

По данным агентства, около 700 человек прошли от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны с фотографиями своих близких, воевавших на фронте или работавших в тылу.

Как отмечается, традиционно в акции принимают участие россияне или выходцы из СССР, России и стран СНГ, которые проживают в США.

Реклама

Ранее сообщалось, что первые марши с портретами фронтовиков, в рамках акции «Бессмертный полк», прошли на Восточном побережье США.

«Бессмертный полк» – общественная акция, проходящая в России и некоторых других странах, она призвана увековечить память героев Великой Отечественной войны. Участники акции движутся организованной колонной, держа в руках транспаранты с фотопортретами родственников-участников войны.