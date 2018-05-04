Прокуратура ЦАО предостерегла о негативных последствиях участия в несогласованных акциях

Прокуратура Центрального административного округа Москвы предостерегла о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В сети интернет продолжают распространяться сообщения, призывающие к участию 5 мая 2018 года в массовом публичном мероприятии — шествии по Тверской улице г. Москвы», — отметили в прокуратуре.

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Там напомнили, что правительством Москвы проведение акции на Тверской улице не согласовано, организатору были предложены альтернативные места проведения мероприятия, которые им не приняты. В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий прокуратурой ЦАО Алексею Навальному, призывающему к участию в шествии, объявлено предостережение.

«Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность», — говорится в сообщении.