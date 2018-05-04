В Тульской области ребенок погиб из-за обрушения стены заброшенного дома

В Тульской области правоохранительные органы проверяют обстоятельства гибели 12-летнего школьника, на которого упала стена заброшенного дома. Об этом сообщается на сайте СК по области.

«По предварительным данным, вечером 3 мая в селе Ержино Чернского района два несовершеннолетних брата разбирали остатки кирпичных стен заброшенного частного дома, при этом одна из стен обрушилась на 12-летнего мальчика», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что из-за полученных повреждений ребенок скончался по пути в больницу. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения стены в Октябрьском районе Красноярска погиб один человек.