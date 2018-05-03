СМИ: на севере Лондона произошел взрыв, есть пострадавшие

На севере Лондона во время празднования еврейского праздника Лаг ба-Омер произошел взрыв, в результате которого пострадали около 30 человек. Об этом сообщает The Daily Express.

Отмечается, что инцидент произошел в районе Стэмфод Хилл, где жители собрались, чтобы отпраздновать Лаг ба-Омер, который предполагает большое разжигает костров.

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По данным издания, причиной взрыва мог стать мобильный телефон или горючее. В настоящее время пострадавшим оказана медицинская помощь, а правоохранительные органы выясняют причины произошедшего.

Ранее в британской столице произошел взрыв, причиной которого стал бытовой газ.