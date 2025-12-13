СМИ: решение по российским активам нанесло серьезный удар по Европе

Решение Евросоюза о бессрочной блокировке российских активов нанесло серьезный удар по доверию к европейской финансовой системе. Об этом пишет итальянское издание L.

В публикации отмечается, что ЕС своим шагом отправил миру четкий сигнал о том, что активы, хранящиеся в Европе, больше не защищены. Автор задаётся вопросом, кто теперь сможет доверять размещение средств в системе, которая изымает их по своему усмотрению.

«Доверие к евро и европейской финансовой системе, и без того шаткое, получает тяжелейший удар», — говорится в материале.

Евросоюз утвердил бессрочную блокировку суверенных активов России, пока Москва не выплатит репарации Киеву. Бельгия, которая традиционно выступала против конфискации замороженных средств, поддержала это решение. Руководство ЕС намерено добиться согласия об их экспроприации на саммите 18–19 декабря. В Кремле действия блока назвали «грандиозным жульничеством». В Госдуме считают, что ЕС перешел рубикон, за которым последует шквал ответных мер. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

